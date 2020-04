Fuori casa senza valido motivo, 163 multe in Fvg

Continuano i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle misure di contenimento in tutta la regione. Ieri, come comunica la Prefettura di Trieste, sono state 4.545 le autocertificazioni vagliate dalle pattuglie. In 163 casi è scattata una multa per spostamento non giustificato. Una persona è stata denunciata per falsa attestazione sull'identità, mentre sono state 12 le denunce per altri reati.

Verifiche anche sugli esercizi commerciali: in questo caso ieri, a fronte di 1.593 controlli, sono scattate sanzioni per cinque titolari mentre un'attività è stata temporaneamente chiusa per il mancato rispetto delle norme.