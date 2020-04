Fuori casa senza valido motivo, 198 multe in Fvg

Prosegue l'intensa attività delle forze dell'ordine per verificare le autocertificazioni di chi si trova fuori casa. Ieri, in regione, i controlli sono stati 4.530, a fronte dei quali sono state 198 le sanzioni per spostamenti senza giustificato motivo.

Otto le persone denunciate per falsa attestazione sulla propra identità, mentre una persona, a Mereto di Tomba, è stata denunciata per mancato rispetto della quarantena domiciliare. Sono state 11, infine, le denunce per altri reati.

Sul fronte delle attività commerciali, sono stati 1.845 i punti vendita controllati dalle forze dell'ordine. In due casi è scatta la multa per i titolari, mentre un'attività è stata chiusa temporaneamente per mancato rispetto delle prescrizioni.