Fuori pericolo il neonato partorito e abbandonato a Lignano

Sembra avviarsi al lieto fine la storia del neonato, partorito e abbandonato dalla madre nel primo pomeriggio di ieri nella stazione delle corriere di Lignano Sabbiadoro.

Il piccolo, che era stato subito soccorso da alcuni passanti e poi affidato ai sanitari dell’ospedale di Latisana, è fuori pericolo e le sue condizioni sono in costante miglioramento; i sanitari che si stanno prendendo cura di lui lo hanno chiamato Alessandro. Il piccolo, nato prematuro di 36 settimane, è accudito da medici e infermieri della Neonatologia.

Il bimbo sarà preso in carico dai servizi sociali, prima che il Tribunale dei Minori decida in merito a una sua adozione.

Sull'episodio, che ha creato molto sconcerto, sono al lavoro la Procura di Udine e quella dei Minori di Trieste. Al vaglio la posizione della madre, anche lei ricoverata a Latisana per un’importante emorragia prontamente curata dal personale sanitario; l'ipotesi è quella di abbandono di minore.

La donna – come conferma l’assessore alla Polizia locale del Comune, Massimo Brini – era da tempo seguita dalle assistenti sociali. Di origine sudamericana, aveva sposato un lignanese, ma al termine della relazione aveva subìto un pesante contraccolpo psicologico, per il quale era stata da tempo presa in carico dai servizi del Comune. Nessuno, però, si aspettava che potesse partorire da sola e abbandonare il piccolo.

Personale tecnico sanitario, insieme agli investigatori, sta analizzando le immagini del sistema sistema di videosorveglianza dell'autostazione di Lignano per ricostruire circostanze e modalità del parto, per decidere le forme di assistenza sanitaria da assicurare al piccolo.

Testimoni hanno riferito di aver visto la madre accovacciarsi vicino a una panchina, nei pressi del bar Pullman bar, e lì partorie il bimbo. Cadendo, il neonato avrebbe rotto il cordone ombelicale e, senza emettere alcun vagito, sarebbe rimasto a terra in una pozza di sangue.

Determinante è stata la tempistica con la quale è stato soccorso: minuti preziosi che hanno evitato conseguenze peggiori.