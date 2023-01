Fuori strada a Valvasone, conducente incastrato

Incidente, ieri sera, intorno alle 20.30, lungo la Statale 13, a Ponte della Delizia, in comune di Valvasone Arzene. Per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Fiume Veneto, un'auto è uscita di strada, rovesciandosi sulla fiancata all'interno del fossato.

Sul posto i sanitari e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento che, giunti sul posto, hanno stabilizzato la vettura e liberato l'automobilista incastrato. Il ferito è stato poi accompagnato in ospedale per le cure del caso.