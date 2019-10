Fuori strada con due bimbi a bordo

Incidente nella tarda mattinata tra Rivarotta di Pasiano di Pordenone e Ponte Tremeacque, in via Camaldolesi. Per cause in corso di accertamento, una donna al volante con a bordo due bambini ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada, ribaltatasi su un lato. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre la Centrale Sores Palmanova ha inviato un'ambulanza e l'elicottero sanitario dalla elibase di Campoformido, atterrato in un vicino campo.

Si temeva per i piccoli: in un primo momento pareva fossero rimasti incastrati. Per loro, per fortuna, nessuna lesione particolare, così come per la donna che era alla guida dell'auto. Per i rilievi i carabinieri di Prata di Pordenone.