Brutto incidente, nel primo pomeriggio, a Prata di Pordenone. Un’auto, per cause al vaglio dei Carabinieri di Pordenone, intervenuti per rilievi e viabilità, è uscita di strada lungo via Pordenone, all'altezza del civico 24, terminando la sua corsa in un campo.

Ferito in modo serio l’autista: sul posto, per i soccorsi, è atterrato anche l’elicottero del 118. Il personale sanitario è stato coadiuvato dalla prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone, che ha messo in sicurezza lo scenario.