Fuori strada con l’auto, erano ubriachi

I Carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile hanno pizzicato tre persone che si erano messe alla guida sotto gli effetti dell’alcol ed erano finite fuori strada. Il primo caso a Brugnera, dove una 40enne venerdì notte ha perso il controllo della sua Bmw. Alla richiesta di sottoporsi all’alcol test la donna ha rifiutato: sono, quindi, scattati il sequestro dell’auto e il ritiro della patente di guida; previste, inoltre, le conseguenze penali di chi fa registrare un tasso alcolico superiore a 1,5 grammi litro, ovvero arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo.

Domenica mattina, i militari di Polcenigo hanno denunciato un 25enne in servizio alla base Usaf di Aviano, fermato mentre percorreva a piedi l’ex provinciale 29, all’incrocio con via Polcenigo. Il giovane militare, palesemente ubriaco, era rimasto poco prima coinvolto in un incidente stradale con la sua Bmw, finita in un fossato lungo via Vigna. L’etilometro risultava positivo con valori pari a 1,51 g/l. Anche in questo caso, patente ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

Domenica sera, patente ritirata anche a un 25enne di Polcenigo. Poco dopo le 22, alcuni carabinieri fuori servizio hanno udito un botto: si trattava dell’auto del giovane, finita contro un palo della luce in via Cal del Ligna. Quando sono arrivati sul posto, hanno visto il conducente che stava cercando di scappare verso via Sottocolle. Subito fermato, è stato sottoposto ad accertamento: l’etilometro ha registrato valori di alcolemia pari a 1,93 g/l.