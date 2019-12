Fuori strada con l'auto, 19enne gravemente ferita

Grave incidente stradale poco prima delle 21 di ieri sulla statale 52 Bis "Carnica" nel comune di Sutrio, in prossimità del ponte di Noiaris.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente, un ragazzo diciannovenne di Tolmezzo, ha perso il controllo dell'auto, una Volkswagen, che è uscita di strada.

Nell'impatto sono rimasti feriti sia lui che altri due giovani che si trovavano all'interno dell'abitacolo come trasportati. Si tratta di un altro ragazzo di Tolmezzo, coetaneo, e di una ragazza, anche lei di 19 anni, sempre del capoluogo carnico, che ha avuto la peggio.

Quest'ultima, infatti, ha riportato le ferite più serie ed è stata elitrasportata in volo all'ospedale di Udine; le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

I due amici, invece, sono stati portati in ambulanza al nosocomio di Tolmezzo. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Comeglians e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tolmezzo per la messa in sicurezza del veicolo incidentato. La vettura, molto danneggiata, è stata recuperata in un secondo momento da un carroattrezzi.