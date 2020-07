Fuori strada con la Bmw, due feriti

Incidente nelle primissime ore di questa notte a Cervignano del Friuli, in prossimità della rotonda di Strassoldo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi e la viabilità, poco dopo le 2 una Bmw è uscita di strada autonomamente. Era condotta da un uomo di 60 anni, rimasto ferito e trasportato in condizioni serie all'ospedale di Udine; non sarebbe in pericolo di vita.

Ferita anche la persona che viaggiava con lui, una ragazza di 24 anni, pure lei trasportata in nosocomio, a Palmanova, da un'ambulanza inviata dalla Centrale Sores di Palmanova. Si tratta di una fuoriuscita autonoma, verificatasi lungo la regionale 352, che non ha coinvolto altri veicoli. Importanti i danni al veicolo.