Fuori strada con la moto, centauro in ospedale

Incidente poco dopo le 21, lungo la provinciale 85, a Pozzuolo del Friuli. Per cause in corso di accertamento, il conducente di una moto ha perso il controllo della due ruote ed è finito fuori strada; l'incidente non ha coinvolto altri mezzi. Dopo l'allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza.

Il centauro è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l'autolettiga. Ha riportato diverse contusioni e una frattura a una caviglia.