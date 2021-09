Fuori strada con la moto, feriti due 17enni

Incidente, nella notte, intorno alle 4.30, in località Campo Sacro, nel comune di Sgonico. Due diciassettenni di Trieste che stavano viaggiando insieme su una motocicletta sono finiti accidentalmente fuori strada.

Si tratta di una ragazza e di un ragazzo. La giovane è stata intubata sul posto dal personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova e trasportata d'urgenza all'ospedale di Cattinara, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il coetaneo è stato trasportato al Burlo, per le medicazioni, e non è in pericolo di vita.