Fuori strada con la moto, grave il centauro

Un uomo di 30 anni di Udine è rimasto vittima, questa notte, poco dopo l'una, di un incidente accaduto a Grions del Torre, all'altezza di via della Repubblica, lungo l'ex provinciale 67, nel comune di Povoletto, sulla direttrice che da Remanzacco porta a Ziracco.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Majano, intervenuti sul posto per i rilievi, il 30enne ha perso il controllo della sua moto, una Kawasaki, ed è andato a finire in un campo.

Nell'impatto ha riportato diverse lesioni ed è stato trasportato in ospedale, al Santa Maria della Misericordia, dal personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova, allertata con una chiamata al Nue 112 da alcuni automobilisti di passaggio. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, oltre a un'automedica e a un'ambulanza, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per la messa in sicurezza della due ruote, poi recuperata da un carroattrezzi.