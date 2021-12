Fuori strada con la Panda, incastrati due ragazzi

Due ragazzi di 22 anni, uno di Capriva e l'altro di Mossa, sono rimasti feriti a seguito di un incidente accaduto a mezzanotte lungo via Roma, a Capriva del Friuli. Stavano percorrendo l'arteria con una Fiat Panda quando il conducente ha perso il controllo e la vettura è finita fuoristrada, ribaltandosi più volte. Il veicolo si è fermato su un pendio, vicino a una vigna.

È scattata una chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, per rilievi, accertamenti e viabilità.

La Sala Operativa della Sores ha inviato sul posto due ambulanze provenienti da Cormons, un'automedica da Gradisca e l'elicottero sanitario inviato con un volo notturno, atterrato nel campo sportivo di Cormons. Dal Comando centrale dei pompieri di Gorizia sono partite due squadre dei Vigili del Fuoco. I due giovani erano rimasti incastrati all'interno della vettura; sono stati liberati.

Erano coscienti, sebbene molto provati per le lesioni. Uno ha riportato un gran numero di tumefazioni, l'altro anche la frattura di una gamba. Sono stati trasportati, in consizioni gravi ma non in pericolo di vita, uno all'ospedale di Gorizia e uno all'ospedale di Udine.

I Vigili del Fuoco hanno quindi messo in sicurezza la vettura incidentata è atteso l'arrivo del carroattrezzi che ha rimosso il veicolo. L'intervento si è concluso intorno alle 2 di questa mattina.