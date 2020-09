Fuori strada in Tangenziale, in ospedale mamma con due figli

Incidente lungo la tangenziale Ovest questa mattina, intorno alle 11.30. Una Lancia Ypsilon è finita tra il fossato e uno dei piloni in cemento, all'altezza dell'uscita di via Monsignor Nogara. A finire in ospedale, per accertamenti, una mamma con due figli. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Sono intervenuti per i rilievi e la viabilità gli agenti della Polizia Locale di Udine, mentre i Vigili del Fuoco del Comando di via Popone si sono fatti carico della messa in sicurezza dell'utilitaria e hanno dato supporto al personale sanitario inviato dalla Sores.

Per permettere le operazioni di soccorso sanitario è stato necessario rimuovere la portiera sinistra della vettura.