Fuori strada nella notte a Montereale Valcellina

Incidente poco prima delle 4 di questa mattina, a Montereale Valcellina. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti per i rilievi, accertamenti e viabilità, un giovane della zona di Aviano ha perso il controllo della sua vettura ed è finito fuori strada.

Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'automedica di un'ambulanza, in codice giallo, insieme ai Vigili del Fuoco. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi.

Il giovane alla guida della vettura è stato ricoverato in ospedale per accertamenti, nella notte, e dimesso nel primo pomeriggio.