Fuori strada nella notte: illesi i conducenti

Due incidenti stradali si sono verificati nella prima serata di ieri tra San Giovanni al Natisone e Premariacco, rispettivamente alle 21 e alle 20.



Nel primo caso il conducente di un fuoristrada ha perso il controllo del mezzo, all'altezza in via del Collio, ed è andato a schiantarsi contro il muro di una abitazione. In stato confusionale, probabilmente a causa dello shock dovuto all'incidente, si è allontanato senza chiedere aiuto.



A dare l'allarme sono stati i residenti della zona che hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto è giunto il soccorso stradale. Ingenti i danni al mezzo ma per fortuna, per il conducente, a parte lo shock, nessuna conseguenza seria di tipo sanitario.



Intorno alle 21, poi, a Premariacco, alcuni utenti della strada hanno segnalato un pick-up incidentato finito fuori dalla carreggiata. Anche in questo caso, per fortuna, nessuna conseguenza particolare per il conducente che abita in zona e che ha fatto rientro a casa in autonomia.