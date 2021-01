Furbetti del cartellino, dovranno pagare 187mila euro

Sono stati condannati dalla Corte dei Conti del Fvg al pagamento complessivo di 187mila euro i due medici assenteisti dell'Azienda sanitaria Bassa Friulana Isontina, scoperti grazie alle indagini della Guardia di Finanza di Gorizia, avviate a gennaio 2016.

Marito e moglie, Giulio Tamburlini, 69 anni, responsabile del servizio di Odontostomatologia, e Claudia Sfiligoi, odontoiatra di 56 anni, erano stati segnalati dall'Azienda per 'incongruenze nelle timbrature in entrata e in uscita'.

Mentre i due si allontanavano in modo ingiustificato dal luogo di lavoro, usando una porta secondaria, sono stati videoripresi, pedinati e fotografati dai finanzieri mentre si recavano in banca, al ristorante, in negozi di arredo e centri commerciali, e, soprattutto, in uno studio medico dove si occupavano 'privatamente' dei pazienti, a discapito di quelli che si erano rivolti alla struttura ospedaliera del capoluogo isontino.

Solo tra aprile a luglio 2016, l'uomo, su un totale di 74 giornate lavorative, si era reso responsabile in 51 casi di timbrature difformi, mentre la donna, su un totale di 73 giorni, era risultata responsabile di 22 uscite irregolari. I due, subito sospesi e poi licenziati, erano stati indagati per truffa aggravata e falsa attestazione di servizio.

La sentenza della Corte dei Conti accoglie parzialmente la domanda della Procura regionale che aveva chiesto una condanna di pagamento per danno erariale pari a 434.760,43 euro per l'uomo e di 82.672,13 euro per la donna. Secondo la sentenza, Tamburlini dovrà versare 169.957,14 euro per danno da assenze ingiustificate, violazione del regime di esclusività e danno all'immagine; per Sfiligoi la condanna è a 17 mila euro a titolo di danno da assenze e di danno all'immagine.