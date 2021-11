Furbetti del Reddito e della pensione di cittadinanza, tre denunce

Anche in Friuli sono stati scoperti tre furbetti del Reddito di cittadinanza. La Polizia di Stato della Questura di Udine ha denunciato tre extracomunitari, che avevano presentato documenti falsi per percepire il sussidio.

Nel mirino della Squadra Mobile e dell’Ufficio Immigrazione è finito un 33enne colombiano che, a febbraio, aveva presentato istanza di reddito di cittadinanza, dichiarando falsamente di essere cittadino italiano. Non avrebbe, peraltro, potuto ottenere l’indennità in quanto cittadino extracomunitario senza permesso di soggiorno per lungo periodo. E’ stato denunciato per le false attestazioni; l’Inps ha immediatamente sospeso l’indennità (nel frattempo l’uomo aveva percepito indebitamente poco più di 200 euro).

Il secondo caso ha riguardato due coniugi cinesi di 82 e 80 anni, titolari di soggiorno per ricongiungimento familiare con il figlio. A seguito delle verifiche sulla domanda per il rinnovo del permesso, si è scoperto che la coppia, da dicembre 2010, era titolare di pensione sociale ma non era titolare di permesso di soggiorno per lungo periodo e, abitualmente, risiedeva nel Paese d’origine. L’Inps, a seguito della segnalazione della Questura, ha interrotto il pagamento dell’indennità, determinando complessivamente in quasi 145.000 euro i compensi indebitamente percepiti dai due indagati.