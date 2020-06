Furgoncino contro un albero, quattro feriti. Uno è grave

Incidente stradale nella tarda mattinata nella frazione di Domanins, a San Giorgio della Richinvelda. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, intervenuti per i rilievi e viabilità, il conducente di un furgoncino ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un albero.

A bordo del veicolo c'erano otto persone, tutti i lavoranti agricoli, cittadini pakistani. Nell'impatto quattro di loro sono rimasti feriti, uno in maniera grave. Quest'ultimo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Gli altri tre sono stati trasportati con due ambulanze, una proveniente da Pordenone e una da Spilimbergo, al nosocomio di Spilimbergo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo per la messa in sicurezza del mezzo e a supporto del personale medico.