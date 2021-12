Furgoncino si ribalta, ferito il conducente

Incidente questa mattina, intorno alle 6, in via Pordenone, a Codroipo. Per cause al vaglio dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi, gli accertamenti e la viabilità, il conducente di un furgoncino con una piattaforma aerea ha perso il controllo e, dopo aver abbattuto due pali della luce, si è ribaltato sulla sede stradale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza proveniente da Codroipo, che hanno soccorso il guidatore, fortunatamente ferito in maniera non grave, e i Vigili del Fuoco Volontari di Codroipo, per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e della sede stradale. Disagi per il traffico.