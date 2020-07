Furgone con merce sospetta: due indagati per ricettazione

Sequestrato da una pattuglia autostradale della Sottosezione Polizia Stradale di Palmanova, al casello di Porpetto, un furgone con targa rumena che trasportava un quantitativo ingente di scatoloni di merce varia con il marchio di una nota catena di distribuzione capillare sul territorio nazionale. I due cittadini rumeni - J.R.C. di anni 46 residente ad Arezzo e T.G. di anni 45 residente in quel paese dell’Est –, che viaggiavano a bordo del mezzo, non sono stati in grado di esibire agli agenti alcun documento che attestasse l’acquisto e il trasporto della merce. Il furgone è stato portato negli uffici del Reparto, dove il personale della squadra di polizia giudiziaria, con l’ausilio del responsabile regionale della catena di distribuzione, ha appurato che la merce non era commerciabile e che era sicuramente diretta ai loro magazzini e il cui valore ammontava a circa 50mila euro.

Il carico è stato quindi posto sotto sequestro per poter accertarne la reale provenienza. I due rumeni sono indagati a piede libero per il reato di ricettazione in concorso con persone al momento ignote, ma in corso di identificazione.