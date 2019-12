Furgone contro un camion, grave un uomo incastrato

Grave incidente in località Crosere, a Latisana, intorno alle 17. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Latisana, intervenuta per i rilievi e la viabilità, si sono scontrati un camion e un furgone.

Nell'impatto è rimasto ferito in modo serio il conducente del furgone; è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. È cosciente, ma avrebbe riportato la frattura di entrambe le gambe e liberarlo non è semplice.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli e il personale sanitario. Le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi, quelle di soccorso sanitario e quelle di bonifica della viabilità dureranno almeno due ore. Disagi per il traffico anche perché in questo momento sta piovendo.