A mezzanotte, i Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Codroipo sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi in via Trieste, a Basiliano. Un furgone Ford Custom è uscito autonomamente di strada, andando a finire contro il muretto di delimitazione di un'autofficina.

Il conducente è rimasto contuso ed è stato soccorso dal personale sanitario di un'ambulanza, in arrivo da Codroipo. Sul posto per i rilievi anche una pattuglia dei Carabinieri di Tricesimo.