Furgone fuori strada a Palmanova: feriti tre operai

Tre cittadini marocchini sono rimasti feriti in un incidente stradale accaduto intorno alle 11, lungo la regionale 252, a Palmanova. Il mezzo sui cui viaggiavano, un furgone, è finito fuori strada autonomamente e non sono state coinvolte altre vetture.



Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale della Città Stellata, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di un furgone - un cittadino marocchino di 34 anni, residente in provincia di Udine -, ha perso il controllo del mezzo mentre stava andando al lavoro con due colleghi, anche loro cittadini marocchini, di 34 e di 27 anni.



Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato dalla base di Campoformido.



Il conducente è stato trasportato in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Gli altri due operai che viaggiavano con lui sono stati medicati sul posto dall'equipe sanitari di un'ambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli.