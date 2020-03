Furgone fuori strada in A23, trasportava migranti

Questa notte, intorno all’1.40, una pattuglia della Polstrada di Amaro ha individuato, lungo l’A23, in comune di Tarvisio, un furgone Mercedes Vito con targa bulgara che, uscito di strada, era stato abbandonato nel senso contrario alla marcia. In zona non c’era nessuno. Gli agenti, quindi, tramite la banca dati, hanno scoperto che il mezzo non era assicurato.

Nel frattempo, la Centrale operativa autostradale ha segnalato la presenza di persone a piedi lungo l’autostrada. I poliziotti si sono messi sulle loro tracce scoprendo, lungo la strada che porta a Malborghetto, un gruppo di dieci stranieri irregolari. Con la collaborazione del personale della Polizia di frontiera, i migranti sono stati accompagnati negli uffici della Polterra, dove sono stati identificati.

E’ emerso che otto di loro – cinque dei quali minorenni - erano già stati identificati in Austria, dove avevano chiesto asilo. I minori sono quindi stati affidati a un centro di accoglienza, mentre gli altri cinque sono stati accompagnati in questura a Udine per formalizzare la richiesta di asilo.

Continuano le indagini per individuare eventuali responsabilità nell’agevolazione all’immigrazione clandestina.