Furgone incastrato nel sottopasso a Udine

Incidente, poco dopo le 14, a Udine, tra piazzale D'Annunzio e viale Palmanova. Un furgone, è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario con la parte superiore del veicolo, più alta del limite massimo consentito.

Nell'urto, il conducente del mezzo e il passeggero - un 29enne e un 33enne di Basiliano -, sono rimasti feriti, ma non in modo grave. Entrambi sono stati tasportati in ambulanza al Pronto Soccorso del nosocomio udinese. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Udine per i rilievi.