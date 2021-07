Furgone rubato in Francia rintracciato a Villesse

La Polizia Stradale di Gorizia ha intercettato, a Villesse, un furgone rubato in Francia che stava viaggiando verso i Paesi dell’Est lungo le nostre autostrade. Attorno alle 14 di sabato 3 luglio, è stato segnalato al Coa, il Centro operativo autostradale di Udine, che il conducente di un Citroen Jumpy con targa svizzera aveva fatto rifornimento nell’Area di Servizio di Calstorta e si era allontanato senza pagare.

Allertate le pattuglie in servizio lungo l’autostrada A4 con direzione Venezia/Trieste, il personale del Coa è riuscito, attraverso il monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza della rete autostradale, a individuare il veicolo all’altezza dello svincolo di Villesse, consentendo a un pattuglia della Stradale di intercettarlo e fermarlo al Casello del Lisert.

Alla guida un 28enne di nazionalità rumena, che, una volta sceso dal veicolo, ha mostrato tutti i segnali di una sbronza; sul sedile lato passeggero c’era anche una bottiglia, quasi vuota, di vodka. Il giovane non aveva documenti d’identità né di proprietà del veicolo e non parlava bene la lingua italiana. Il furgone risultava rubato e aveva ancora a bordo un dispositivo di tracciamento satellitare, in funzione. Il proprietario ne aveva denunciato il furto in Francia e la segnalazione era stata inserita nel sistema Schengen, diramando le ricerche in tutta Europa.

Lo straniero, che non risultava avere precedenti di polizia, è stato accompagnato nel vicino Commissariato di Monfalcone dove, con l’ausilio di un interprete, gli è stata chiarita la sua posizione ed è stato, quindi, sottoposto a identificazione. Al termine degli atti di rito, il 28enne è stato denunciato per ricettazione e guida in stato di ebbrezza.

Grazie al sistema d’informazione Schengen (SIS) che ha istituito la cooperazione delle Forze di Polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale, che si è potuto rintracciare il veicolo prima che lo stesso varcasse anche il confine italiano.