Furgone urta la bici, ferito il ciclista

Incidente poco dopo le 11.30 sulla statale 13 Pontebbana, a Collalto di Tarcento. Un furgone ha urtato un ciclista con lo specchietto, pare per evitare una macchina a bordo della quale c'erano due persone, vettura che avrebbe eseguito una manovra non corretta. Dopo l'impatto, il ciclista è rovinato sull'asfalto, riportando lesioni, ma restando comunque cosciente.

Il conducente del furgone si è fermato immediatamente per prestare soccorso, così come hanno fatto anche alcune persone che si trovavano in quel momento sulla Pontebbana. Il conducente della vettura, insieme a un'altra persona a bordo, si sarebbe, invece, allontanato dal luogo dell'incidente senza attendere le forze dell'ordine. Sul posto, dopo poco, sono giunti sul posto anche i sanitari di un'ambulanza e i Carabinieri.