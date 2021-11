Furgone urta un mezzo pesante, incidente mortale in A4

Incidente mortale pochi minuti dopo le 12 sull’autostrada A4 in direzione Trieste all’altezza di Cessalto. Un furgone ha urtato un mezzo pesante. Nulla da fare per il conducente.

Al momento del violento tamponamento tra i due veicoli non c’erano rallentamenti o code. Sul posto la Polizia stradale per i rilievi, il 118, i Vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.

Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autovie ha disposto la chiusura del tratto autostradale tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Pertanto, è stata resa obbligatoria l’uscita al casello di San Donà ed è stato chiuso lo svincolo in ingresso per chi è diretto a Trieste.

AGGIORNAMENTO. Il tratto è stato riaperto alle 14. Il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico hanno provveduto a liberare la carreggiata. E’ stato quindi riaperto anche lo svincolo in ingresso a San Donà per chi è diretto a Trieste. Nel tratto si segnalano tuttora code in via di riassorbimento.