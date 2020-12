Furibonda lite, lo colpisce alla testa con un ferro da stiro

Ieri, alla sala operativa della Questura di Pordenone, è arrivata la segnalazione di una violenta lite all’interno di un appartamento. Gli agenti della Squadra Volante hanno identificato quattro persone; tra loro un 39enne cittadino marocchino che aveva colpito al capo con un ferro da stiro uno dei presenti, provocandogli una ferita lacero-contusa.

I contendenti sono quindi stati accompagnati al Pronto Soccorso, dove si è reso necessario un ulteriore intervento del personale delle Volanti in quanto i due sono arrivati nuovamente alle mani.

Il 39enne è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, minacce, ricettazione e contraffazione e abusivismo commerciale; era anche destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale non ottemperato.

Alla luce di quanto emerso a suo carico, il Questore di Pordenone ha disposto l’accompagnamento e il suo collocamento nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Gradisca d’Isonzo, dove è stato scortato questa mattina, al fine del successivo e definitivo allontanamento dal territorio nazionale.