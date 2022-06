Furti al bancomat con la tecnica del 'lama'

La vittima prescelta era una persona anziana, che si avvicinava guardinga allo sportello bancomat, prendendo tutte le precauzioni per non fare scoprire da occhi indiscreti il proprio codice Pin e tenendo a portata di mano il disinfettante per evitare i contagi.

Quando tutto sembrava essere andato per il verso giusto, nel momento in cui il bancomat erogava le banconote, si avvicinava fulmineo un giovane che, come un lama, sputava ripetutamente sullo schermo del bancomat.

La persona anziana, colta di sorpresa dall’insolito gesto, assai schifata indietreggiava. Proprio in questo frangente ecco spuntare una terza figura, una donna, che approfittando della scena, arraffava le banconote appena erogate, facendo perdere le proprie tracce.

A volte si è verificato che la vittima cercasse di reagire, ma veniva prontamente dissuasa dal 'lama' che rivolgeva la sua saliva anche nei confronti della vittima. La coppia di giovani ladri, usando questa singolare tecnica, era riuscita a compiere una decina di furti. Le loro malefatte, però, sono state immortalate dal sistema di videosorveglianza che li incastra e permette di denunciarli.

A rimanere successivamente incastrata è la giovane donna, rintracciata dalla pattuglia dei Carabinieri di Villa Opicina, impegnata con i militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina e ai Carabinieri della Stazione di Basovizza, in controllo di retrovalico. Su di lei pendeva un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale dei minori che dispone la reclusione per rapina. La ragazza, una rumena di 18 anni appena compiuti, è risultata incinta di qualche settimana. I militari l'hanno così portata un Istituto di pena per minori situato fuori regione, dove sconterà la pena.