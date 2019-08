Furti e danneggiamenti a Spilimbergo, preso l'autore

I numerosi furti, riusciti e tentati, e i danneggiamenti che da qualche mese si verificano a Spilimbergo hanno un unico autore. Si tratta di un uomo di 57 anni di origine brasiliana ma residente nella città del Mosaico anche se attualmente senza fissa dimora.

Il soggetto è già noto alla forze dell’ordine. A giugno era stato arrestato dai Carabinieri, colto in flagranza di reato per il colpo al bar Buffet Stazione. A lui sono attribuiti anche il furto di una bicicletta, poi recuperata, ai danni di un'operatrice socio-sanitaria che lavora in casa di riposo.

Sempre lui è l’autore del furto aggravato a metà luglio nella sede dell’associazione sportiva Spilimbergo: allora aveva rubato prodotti alimentari e materiali sportivi per un valore di 100 euro.

Al brasiliano sono contestati anche due tentati furti: all’Istituto agrario “Il Tagliamento” (danneggiata una vetrata) e alla Casa dello studente (rotta la porta di servizio). Gli sviluppi investigativi da parte del Nucleo operativo e radiomobile di Spilimbergo sono ancora in corso per acquisire altri elementi a suo carico. Intanto, i militari hanno depositato in Procura a Pordenone tutta al documentazione d’indagine raccolta.