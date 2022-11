Furti e danneggiamenti a Tolmezzo, presi i responsabili

L’ufficio di Polizia giudiziaria della Polizia locale della Comunità di Montagna della Carnia, dopo una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine, con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, ha individuato gli autori del furto aggravato avvenuto in via Roma, a Tolmezzo, la notte del 18 settembre in occasione della Festa della Mela'.

Si tratta di tre persone, due uomini e una donna, originari della Carnia, tutti maggiorenni, che durante la notte si erano introdotti in uno stand, sottraendo beni alimentari per un valore di circa 600 euro e poi avevano compiuto vari danneggiamenti. I responsabili sono stati denunciati per furto aggravato.

Inoltre, grazie al pronto intervento degli agenti della Polizia locale è stata recuperata la scultura in paglia, del valore di 600 euro, rubata notte tempo da ignoti nel corso dei festeggiamenti de 'Il Filo dei Sapori', che ha animato il capoluogo carnico il 29 e 30 ottobre. La scultura è stata riconsegnata agli organizzatori, che avrebbero dovuto rimborsare l’artista nel caso in cui l’opera non fosse stata ritrovata.