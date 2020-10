Furti e ricettazione, arrestato un latitante polacco

Nei giorni scorsi, la Polizia polacca, nella città di Krzyz Wielkopolski, ha dato esecuzione al Mandato di Arresto Europeo, disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso il 21 maggio dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di un 47enne che deve scontare quattro anni e tre mesi di reclusione (per somma di condanne emese dai Tribunali di Udine e Trieste), per furti negli esercizi commerciali, ricettazione di merce ed evasione.

L'uomo, assieme ad altri connazionali, faceva parte di un sodalizio dedito ai colpi nei centri commerciali di merce di valore, come profumi, cosmetici e apparati elettronici. In un'occasione, a Martignacco, era stato sorpreso assieme a una donna polacca con un ingente quantitativo di profumi, rubati poco prima. Nel 2011, dopo il suo arresto a Trieste per furto aggravato, era stato sottoposto agli arresti domiciliari, da cui, dopo pochi giorni, era scappato, rendendosi irreperibile in Italia. Le ricerche sono state complicate dal fatto che l’uomo aveva cambiato il proprio cognome e non aveva una stabile residenza nella nazione di origine.

A seguito del provvedimento di condanna, le articolate indagini della Polizia di Stato, con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di rintracciarlo e arrestarlo. Sono in corso le procedure per l'estradizione.

Negli ultimi giorni, poi, il personale della Squadra Mobile ha arrestato due soggetti, un giorgiano 32enne, che deve scontare una pena di un anno e cinque mesi, a seguito della condanna del Tribunale di Pisa per furto e lesioni aggravate, e un 35enne italiano, condannato a due anni e dieci mesi, in quanto ritenuto colpevole dal Tribunale di Udine di fatti concernenti lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti.

Ancora, sono stati eseguiti provvedimenti di detenzione domiciliare, emessi dalla Procura, nei confronti di due connazionali, un 57enne e un 50 enne, il primo condannato per reati fallimentari, il secondo per una serie di truffe, che dovranno scontare rispettivamente due anni e otto mesi e un anno e dieci mesi.