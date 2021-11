Furti e spaccio in tutto il Triveneto, arrestato

Nel 2017 era stato prima pizzicato a Pordenone con degli strumenti idonei allo scasso e poi preso dopo aver commesso un furto in appartamento a Roveredo in Piano. Nel 2018 era stato nuovamente denunciato per spaccio di stupefacenti nell’ambito di una complessa indagine della Polizia di Stato di Pordenone. A marzo 2019 aveva commesso furti in appartamento a Pordenone; nel mese di aprile, sempre a Pordenone, era stato controllato alla guida di un veicolo rubato e positivo agli stupefacenti.

È finita questa mattina la breve latitanza di un cittadino italiano classe 1967 di origini lombarde ma da anni residente in Friuli, ben noto alle Forze dell’Ordine. I militari del Nucleo Investigativo di Pordenone lo hanno individuato e arrestato poche ore prima che abbandonasse definitivamente il suo ultimo covo, per nascondersi in un altro luogo che gli garantisse di essere ancora un’ombra.

L’uomo aveva cominciato a delinquere già negli Anni ‘90, spaziando tra il Pordenonese e tutto il Triveneto. Negli ultimi anni aveva limitato la sua attività illecita a Pordenone e zone limitrofe, ma l’arguzia dei militari e il fiuto investigativo delle Forze dell’ordine sono riuscite a garantire che l’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pordenone che lo vincola in carcere per due anni, sette mesi e 20 giorni di reclusione, nonché sei mesi di arresto e 2.500 euro di multa, venisse definitivamente ristretto.

I militari del Nucleo Investigativo di Pordenone (incaricati della ricerca e della cattura del latitante), con l’utilizzo di avanzate tecnologie e mettendo in campo molto acume investigativo, hanno localizzato dapprima l'area ove si muoveva il catturando, per poi stringere il campo sul covo del ricercato. Ora il latitante è ristretto presso un carcere veneto.