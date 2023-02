Furti e violenze, raffica di arresti in Friuli

Nelle ultime settimane, la Polizia di Stato di Udine ha arrestato alcuni soggetti destinatari di misure coercitive; inoltre, con il coordinamento della locale Procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono stati eseguiti tre mandati di arresto europeo.

Fra gli arresti c'è quello di un 47enne tunisino, domiciliato a Udine, che deve scontare una pena a un anno e sei mesi, emessa dalla Procura di Udine a seguito della condanna per lesioni aggravate nei confronti della compagna, commesse fra il 2018 e il 2019.

Arrestata, poi, una 37enne italiana, che deve scontare una condanna a sette anni e un mese, a seguito di un cumulo di condanne per reati predatori, avvenuti fra il 2013 e il 2020, nelle province di Gorizia e Udine.

E’ stato eseguito anche un provvedimento restrittivo nei confronti di un 42enne cittadino rumeno, domiciliato nella Bassa Friulana, condannato a tre anni e quattro mesi per violenza sessuale avvenuta nel 2015.

Infine, sono stati eseguiti due provvedimenti di esecuzione in regime di detenzione domiciliare nei confronti di due uomini di 52 e 66 anni, condannati per reati di ricettazione e furto.

Tre, invece, gli arresti messi a segno all'estero. La Polizia croata, nella città di Bjelovar, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso il 29 luglio 2022 dalla Procura della Repubblica di Udine, nei confronti di una 26enne cittadina croata. La giovane deve scontare una pena di 10 anni e due mesi di reclusione, a seguito di più condanne, emesse dai Tribunali di Bologna, Parma, Trieste, Rimini e Udine, per colpi compiuti tra il 2016 e il 2019.

La donna è stata riconosciuta colpevole di numerosi furti in abitazione, anche quando era minore, con altri soggetti di etnia rom. Durante la sua presenza in Italia, dove non era mai stata censita con una residenza certa, aveva declinato numerose generalità senza mai esibire documenti, rendendo le sue ricerche ancor più difficoltose. La donna aveva lasciato il territorio nazionale, recandosi prima in Spagna e poi nel suo Paese, dove è stata, infine, rintracciata.

Il 2 febbraio, la Polizia greca, a Evzones, ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura della Repubblica di Udine nel 2018, nei confronti di un 28enne cittadino albanese. L’uomo deve scontare una pena di tre anni e sei mesi di reclusione, emessa a seguito della condanna del Tribunale di Udine che lo ha ritenuto colpevole, con due connazionali, di un furto, avvenuto nel 2014, in un’abitazione di Carlino.

I tre, entranti di notte in casa, forzando una finestra di una camera da letto, si erano impossessati di numerosi oggetti in oro. L’attività di rintraccio è risultata lunga e laboriosa anche a causa del fatto che il latitante non era mai stato identificato con documenti validi. Nelle varie occasioni in cui era stato fermato, infatti, aveva sempre dichiarato generalità diverse.

Il 9 febbraio, a Fetesti, è stata individuata e arrestata dalla Polizia rumena una 34enne cittadina di quel Paese, in esito al mandato di arresto europeo, emesso dalla Procura della Repubblica di Udine nel 2022. La donna deve scontare una pena di nove anni e 10 mesi di reclusione, emessa a seguito delle condanne dei Tribunali di Udine, Modena e Bergamo per furti commessi tra il 2015 e il 2020.

Alla cittadina rumena vengono addebitati molti colpi con la cosiddetta 'tecnica dell’abbraccio', che le ha permesso a Modena d'impadronirsi di una collana d’oro e di un orologio di pregio mentre a Bergamo e Lignano Sabbiadoro di un orologio sottratto, nell'occasione, a un turista. A Bergamo, poi, la donna non aveva esitato a palpeggiare nelle parti intime un uomo, per distrarlo e poi rubargli l’orologio che aveva al polso. Nel 2022 la donna aveva cambiato cognome; era stata localizzata in Germania e Belgio, prima del suo arresto in Patria.