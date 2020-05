Furti in abitazione: ricercato rintracciato in Francia

Venerdì 29 maggio, personale della Questura di Udine, in collaborazione con quello della Polizia di Frontiera di Bardonecchia (To), ha dato esecuzione all’ordine per la carcerazione, disposto dalla locale Procura, nei confronti del 51 enne cittadino rumeno.

L’uomo deve scontare la pena di 8 anni a seguito delle condanne dei Tribunali di Udine e Novara, per eventi di natura predatoria avvenuti in questa e in quella provincia, fra il 2010 ed il 2014.

Il soggetto in questione era componente di un sodalizio criminale, composto da connazionali, gravitante in tutto il nord Italia e dedito a furti in abitazione ed attività commerciali.

L’uomo annovera molteplici pregiudizi penali e condanne, con pregressi periodi di carcerazione. Infatti il curriculum criminale del soggetto lo vede indagato in stato di arresto e di libertà, in svariate occasioni fin dal 1997, in provincia di Pavia, Bolzano, Milano, Ferrara, a Novi Ligure e Novara. In queste occasioni ha declinato sempre generalità diverse, annoverando diversi alias.

Nel 2013 è stato fermato a Udine, unitamente ad altri correi, e denunciato per detenzione di arnesi atti allo scasso. Successivamente, a seguito di mirata attività investigativa, sono stati raccolti gravi e convergenti elementi di prova che hanno portato ad identificare l'uomo e altri cinque connazionali pregiudicati, quali autori dei furti presso strutture commerciali di Cassacco e Martignacco, occorsi nel settembre 2013 e nel gennaio 2014.

A seguito del provvedimento di condanna, le indagini, con il concorso del Servizio Sirene, hanno permesso di rintracciare il condannato in Francia, dove veniva fermato il 29 aprile scorso in esito al Mandato di Arresto Europeo, predisposto dalla Procura di Udine.

L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Torino.