Furti in abitazioni e ville, preso il capo della banda

La Polizia di Stato della Questura di Pordenone ha arrestato, su mandato della Procura di Pordenone, un 32enne cittadino albanese, responsabile di almeno nove furti aggravati in abitazione commessi tra il 3 e 20 novembre. Il fermato, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per reati predatori in case e ville, era a capo di un gruppo operativo attivo tra le province di Pordenone e di Treviso.

L’uomo, senza fissa dimora, è stato rintracciato in zona Fiera a Pordenone; nel corso della perquisizione domiciliare, poi, sono stati emersi vari oggetti frutto dei raid predatori e sofisticati arnesi da scasso, come martelletti frangi vetro utilizzati per rompere le porte finestre e accedere alle abitazioni. Nell’ambito dell’operazione, per un altro cittadino albanese 25enne è stata disposta l’espulsione dal territorio nazionale.

Le indagini della Squadra Mobile sono ora concentrate all'individuazione e localizzazione degli altri componenti della banda. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta per le 11.30 in Questura a Pordenone.