Furti in casa, presa la banda dei 'finti turisti'

Dal Piemonte in Friuli, non per turismo ma per rubare. Arrivavano da Asti e Torino con camper e famiglia al seguito, muniti di 'preziose' motociclette caricate e nascoste dentro ai mezzi da campeggio.

Una volta posteggiati i camioncini attrezzati a roulotte nelle località turistiche, tra cui Grado e Bibione, partivano in sella alle due ruote per commettere raid ladreschi nelle case, utilizzando targhe false per non essere rintracciati.

Si tratta di cittadini di etnia sinti, identificati dai Carabinieri della Compagnia di Latisana, comandata dal maggiore Nicola Guercia. Tre sono stati arrestati. Uno è latitante. Sono stati recuperati numerosi monili in oro, soldi, targhe e oggetti rubati. Chi riconosce i gioielli deve chiamare i carabinieri. Non sono stati identificati, infatti, i proprietari dei monili.