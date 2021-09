Furti in Friuli, ladri in azione a Udine, Pagnacco, Manzano, Coseano

Ladri in azione in un'abitazione di Pagnacco. Dopo aver forzato un infisso, in ladri sono entrati nella dimora e sono riusciti a rubare una borsa che conteneva effetti personali, documenti e denaro contante per alcune centinaia di euro.

Altri furti sono stati messi a segno in alcune automobili parcheggiate lungo via Nazionale nell'area commerciale. I malviventi hanno spaccato diversi finestrini rubando vestiti, documenti, strumentazione informatica e altri beni lasciati incustoditi all'interno degli abitacoli.

Anche a Manzano, sempre in un posteggio all'esterno di un locale pubblico, I ladri hanno spaccato il finestrino di una vettura e hanno rubato strumentazione informatica per circa 2000 euro.

Infine, nelle ultime 24 ore, un altro colpo in abitazione è stato messo a segno in una casa singola di Coseano, durante l'assenza dei proprietari. Le stanze sono state messe a soqquadro e sono stati rubati monili in oro del valore di qualche centinaia di euro.