Furti in serie a Mortegliano e Pozzuolo

Due furti in abitazione nel tardo pomeriggio di lunedì 9 novembre. In entrambi i casi i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari e hanno forzato un infisso per introdursi nelle case alla ricerca di preziosi e soldi.

È successo a Mortegliano, dove sono stati rubati oro e contanti per qualche centinaia di euro, e a Pozzuolo del Friuli, dove sono spariti gioielli.

Dopo aver scoperto di essere finiti nel mirino dei topi di appartamento i proprietari hanno denunciato l'accaduto ai Carabinieri della Stazione di Mortegliano.