Furti in serie nel centro storico di Udine

Un colpo dopo l'altro, compiuti in poche ore. Furti effettuati con la massima destrezza da una banda che - secondo una prima ricostruzione e dalle immagini delle telecamere - sarebbe composta da tre malviventi.

Gli episodi si sono consumati la scorsa notte a Udine a serrande abbassate. I ladri hanno approfittato di questo periodo d'estate nel quale la città è ancora semivuota.

Quattro i locali presi di mira: al Pinocchio, all'Agricoltura, al Carmagnola e al Chianti, tutti a poche centinaia di metri di distanza nel centro storico udinese.

Il bottino è magro, poco meno di mille euro, ma ben più ingenti i danni, con le vetrine spaccate.

Come al Carmagnola dove è stata forzata la serranda e sfondata una porta. Nel fondo cassa, però, i ladri non hanno trovato nulla. All'Agricoltura di via Gorghi sono entrati da una finestra posta sul retro della strada, ma anche in questo caso non sono riusciti a portarsi via nulla.

I quattro episodi destano preoccupazione perchè seguono quello della notte tra venerdì e sabato alla pasticceria da Tato a Tata, in viale Venezia, dove i malviventi hanno portato via 500 euro dal fondo cassa e spaccato una vetrina del valore di 7 mila euro. Venerdì scorso era stato il turno del Curve Lunge. Un colpo da 600 euro.