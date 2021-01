Furti nei supermercati con il passeggino, arrestata

La scorsa notte i Carabinieri del Radiomobile di Aurisina, nel corso di un servizio di retrovalico, hanno rintracciato una 32enne rumena destinataria di un ordine di carcerazione.

La donna cercava di lasciare l'Italia a bordo di un’auto di suoi connazionali; nel tentativo di eludere i controlli, si era seminascosta sotto un ammasso di coperte, fingendo di dormire.

Dagli accertamenti dei Carabinieri è però subito emerso il provvedimento restrittivo nei suoi confronti, emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per una serie di furti commessi una decina d’anni fa. I colpi, in particolare, erano stati commessi nei supermercati; la donna entrava spingendo un passeggino nel quale, invece di un neonato addormentato, c’erano solo coperte che venivano usate per nascondere la refurtiva.

A conclusione delle formalità di rito, i Carabinieri di Aurisina l’hanno condotta al Coroneo, dove sconterà tre mesi di reclusione.