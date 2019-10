Furti nelle auto in sosta, due persone in carcere

Dai furti nelle auto in sosta lungo l'autostrada al carcere. E' la fine che hanno fatto i due responsabili, un bosniaco di 58 anni e un serbo di 35 anni, dopo alcuni colpi compiuti all’interno dell’Area di Servizio Scaligera Est l'11 ottobre scorso. Nel tardo pomeriggio di lunedì, il personale della Polizia Stradale di Amaro ha eseguito due decreti di applicazione della misura cautelare in carcere emessi dal Tribunale di Verona.

Grazie alla collaborazione fra tutti i Comandi di Polizia Stradale interessati, i malviventi sono stati fermati lungo l’autostrada A23, in comune di Gemona, dagli agenti della Polstrada. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso della refurtiva e degli effetti personali sottratti a un automobilista nell’Area di Servizio di Verona, documenti di identità risultati rubati e arnesi da scasso.

Visto il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, il gip scaligero ha ritenuto di disporre l’applicazione della misura cautelare in carcere. I due saranno trattenuti nel carcere di via Spalato, in attesa del processo.