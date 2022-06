Furti, truffe e molestie, raffica di provvedimenti

Nelle ultime settimane, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Aviano hanno notificato tre fogli di via, a carico di altrettanti nomadi, e quattro ammonimenti, per persone residenti tra Aviano e San Quirino.

I fogli di via sono scattati per un uomo ritenuto responsabile della cosiddetta ‘truffa dello specchietto’ e per un altro, presunto autore di un furto di materiale fotografico ai danni di un professionista del settore, derubato lo scorso marzo. Nel mirino anche una giovane donna che, dopo aver forzato le auto di alcuni imprenditori agricoli in sosta nelle campagne di Aviano, avrebbe eseguito una serie di prelievi con i bancomat rubati.

Le altre quattro misure sono scattate per situazioni di dissidi in ambito familiare e tra vicini: con l’ammonimento l’interessato viene invitato a desistere da condotte moleste, per evitare d’incorrere in una denuncia.

Le attività condotte dai Carabinieri di Aviano, avviate a seguito di segnalazioni e denunce da parte di cittadini – da parte dei quali c’è stata quindi un’importante collaborazione – si inquadrano nel sempre maggiore impegno del Comando provinciale di Pordenone. Con l’arrivo dell’estate sono già stati potenziati i servizi di prevenzione generale, soprattutto per contrastare possibili reati predatori e condotte irregolari in genere.