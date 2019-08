Furto a Barbana: rubata la corona del rosario

È stata rubata la corona del rosario che era stata donata da Papa Francesco in occasione dei 160 anni dalla consacrazione della Cappella dell’Apparizione. A portarla era stato il cardinale Piero Parolin, segretario di Stato Vaticano durante una visita. Una scoperta amara, avvenuta grazie a don Federico Basso che si trovava a Barbana con un pellegrinaggio assieme ai parrocchiani di Chiopris Viscone. Furto avvenuto, secondo quanto ricostruito nei primi momenti da fra Stefano Gallinaro, rettore di Barbana, nella giornata di venerdì. Alcuni fedeli, infatti, testimoniano di averla vista fra le mani dell’effigie della vergine ancora lunedì durante uno dei pellegrinaggi notturni.

Gli ignoti potrebbero aver operato nelle ore del pranzo quando l’isola è più tranquilla e sguarnito, mentre gli stessi ladri hanno tentato anche di rubare le rose che la Vergine reca in mano, comunque non riuscendo nell’intento. C’è attesa, invece, per le comunicazioni che il vescovo farà l’8 settembre alla cerimonia religiosa di apertura dell’anno pastorale e che riguarderà le importanti novità sul futuro del Santuario, ovvero che tipo di congregazione o ordine religioso prenderà il posto degli attuali frati minori.

Del furto Fra Stefano Gallinaro informerà intanto i carabinieri per effettuare la regolare denuncia. Del passato si ricorda solamente il furto di alcuni candelabri qualche decina di anni fa, peraltro di nessun valore.