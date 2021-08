Colpo grosso, a Udine, nella zona di viale Volontari della Libertà, dove da un'abitazione sono stati rubati beni per 20mila euro. I malviventi hanno forzato la porta di ingresso, in assenza dei proprietari e, dopo aver avvistato in tutta la casa, sono riusciti a trovare monili in oro e preziosi di ingente valore. La scoperta della famiglia al rientro ed è scattata subito una chiamata al 112. Indagano i Carabinieri della Compagnia di Udine. Il furto è stato messo a segno nei giorni scorsi.