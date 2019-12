Furto al Bearzi di Udine

Furto nella casa-famiglia del Bearzi di Udine dove i ladri hanno spaccato una finestra, infrangendo il vetro, e hanno rubato alcune decine di euro custodite in un cassetto. "Sono andati a colpo sicuro perché ci sono diretti proprio in quel cassetto dove normalmente vengono custoditi i contanti - spiega amareggiato il direttore dell'Istituto salesiano, don Filippo Gorghetto -; hanno fatto più danno spaccando la finestra. Ma abbiamo già riparato l'infisso. L'area è sorvegliata da un sistema di telecamere. Chi ha agito ne era a conoscenza tanto che ne ha spaccata una. Dai filmati che abbiamo potuto visionare, si nota una figura non identificabile perché indossa una maschera. Non è stato rubato null'altro".