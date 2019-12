Furto dell'antivigilia di Natale, rubati gli ex-voto d'oro

Ancora un furto nelle chiese del Friuli Venezia Giulia. Questa volta è stato messo a segno nella chiesa di San Benedetto Abate di via Zaule, a Muggia. L'amministratore parrocchiale, don Ivan Brovdiy, che segue la comunità da poco più di due mesi, ha fatto la brutta scoperta ieri mattina, quando, con i suoi collaboratori, ha raggiunto la chiesa per l'apertura del luogo sacro ai fedeli.

"Hanno spaccato le porte per entrare e poi hanno messo tutto sottosopra cercando dei beni di valore", spiega a Telefriuli il presule. "Purtroppo sono stati rubati i monili in oro che decoravano la statua della Madonna dell'altare laterale. Si tratta di collane e di bracciali d'oro. Erano ex voto dei fedeli, cioè doni fatti alla Madonna da chi, pregandola, aveva ottenuto delle Grazie. Per questo il furto risulta, se possibile, ancora più deprecabile. Non avevano un valore storico importante poiché la parrocchia è abbastanza recente, di metà Novecento. Resta l'amarezza. Ormai non c'è più rispetto per nulla, né per la fede né per il sacro. I ladri hanno danneggiato in maniera pesante anche gli infissi".

Collane e bracciali decoravano una statua della Madonna in gesso che si trova entrando in chiesa nella parte destra della navata.