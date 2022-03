Furto di calzature all'outlet di Palmanova, scatta la condanna

Tre mesi di reclusione per ogni scarpa. E’ la conclusione del processo a due cittadini rumeni, una donna e un uomo di 30 anni, accusati e riconosciuti colpevoli di aver rubato nove paia di scarpe dal negozio Adidas dell'Outlet Village di Palmanova.

Il Tribunale di Udine, infatti, li ha condannati a due anni e due mesi di carcere ciascuno, 52 mesi in totale. Il furto risale al marzo 2019, quando i condannati sono entrati nel negozio e hanno nascosto le nove paia, del valore di poco inferiore ai 500 euro, all’interno di un borsone opportunamente schermato con la carta stagnola per eludere i sistemi anti taccheggio. Poi si erano dileguati.

I due, invece, sono stati assolti dall’accusa di aver rubato in un altro negozio dell’outlet denaro in contanti e di aver tentato il medesimo colpo in un terzo punto vendita.